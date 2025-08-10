¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¡¦Ãæ°æ´ÆÆÄ¡¡»ØÆ³¤«¤éÅöÌÌ³°¤ì¤ëÊý¿Ë¤òÎ»¾µ¡ÄÌîµåÉô¤Î±¿±ÄÂÎÀ©Ä´ºº¤Ø
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇàË½ÎÏ»ö°Æá¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎËÙÀµÏÂ¹»Ä¹¤é¤Ï£±£°Æü¤ËÀ¾µÜ»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢½Ð¾ì¼Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë»þ¤«¤é£Ó£Î£Ó¤ÇÌîµåÉô°÷¤ÎË½ÎÏ¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬³È»¶¡££³·î¤Ë¹âÌîÏ¢¤¬½èÊ¬¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÊÌ»ö°Æ¤Î¹ðÈ¯Ê¸¤âÎ®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø¹»Â¦¤È¹âÌîÏ¢¤¬»ö¼Â³ÎÇ§¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙ¹»Ä¹¤ÏÆ±Æü¸á¸å£±£²»þ£³£°Ê¬¤ËÀ¾µÜ»ÔÆâ¤ÎÂç²ñËÜÉô¤ËÄ¾ÀÜ½Ð¾ì¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö³ÆÊýÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸åÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤·¤¿»ö°Æ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í¹ÎÍ³Ø±à¤Ïºò£¹Æü¤ËÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢Íý»ö£´Ì¾¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢º£Âç²ñ¤Î¼Âà¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Íý»ö¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ëÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤ÏÆ±Æü¤Ë¹Åç»Ô¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ËÜ¿Í¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤êÍý»ö²ñ¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡ÖÁ´¤ÆÍý»ö²ñ¤Î·èÄê¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡×¤È¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ°æ´ÆÆÄ¤«¤é¼Ç¤¤Î¿½¤·½Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌîµåÉô¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ö¡¢»ØÆ³¤«¤é³°¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Ë¾µÂú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼Âà¤ÎÈ½ÃÇÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¹»¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬Âç²ñ±¿±Ä¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ä²²Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯Åê¹Æ¡¢´Ø·¸¤·¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀ¸ÅÌ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÊý¡¢Á´¶µ¿¦°÷¤ò»ä¤Ï¼é¤ëÀÕÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êºÇÍ¥Àè¤À¤È¤¤¤¦¸«ÃÏ¤ËÎ©¤Ã¤Æ·èÄê¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÅÐ²¼¹»Ãæ¤ËÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢·Ù»¡¤«¤é¡ÖÎÀ¤ÎÇúÇËÍ½¹ð¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¶¼°Ò¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¥È¥í¡¼¥ë¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï£±£°Æü¸áÁ°£¹»þ£³£°Ê¬º¢¤ËÂçºåÉÜÆâ¤Î½É¼Ë¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¥Ð¥¹¤Ç¹Åç»ÔÆâ¤Î³ØÀ¸ÎÀ¤ËÌá¤ëÍ½Äê¡£¸á¸å£µ»þº¢¤Ë¤ÏÊÝ¸î¼Ô²ñ¤ò³«¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ»ö¾ð¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ÎÍ¤Î¼Âà¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢£²²óÀï¤¬ÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÅÅÄ³Ø±à¡¦º´ÀîÎµÏ¯´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤¬¤È¤Ó¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£±²óÀï°Ê¸å¤Ï¹ÎÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¼Âà¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£