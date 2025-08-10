◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 準々決勝（10日、横浜BUNTAI)

張本智和選手（世界ランク4位）は、向鵬選手（世界ランク9位/中国）に4−2（11−13、11−6、7−11、11−7、11−６，13−11）で勝利。日本勢男子唯一のベスト４進出を決めました。

過去対戦1勝1敗としている張本は第1ゲーム、チキータやバックハンドを主軸に攻めます。8-9と追いつくと中国ベンチが1試合で1回しか使えないタイムアウトを取ります。タイム明け、向鵬選手のフォハンドの連打を浴び、マッチポイントを握られますがフォアハンドとサービスエースなど3連続ポイントでマッチポイントを握ります。しかし、向鵬選手に追いつかれ11-12の場面では互いにひかぬラリー戦となり張本選手が向鵬選手のフォアハンドに打ち負け、第1ゲームを奪われます。

第2ゲームでは互いに譲らず5-5としますが張本選手が両ハンドで果敢に攻め、ラリーでは緩急をつけ、4連続ポイントを奪うなど第2ゲームを11-6でとります。

第3ゲーム、向鵬選手に張本選手のミドルを狙われ、攻撃の先手を取れず苦しい展開となり、試合の主導権を取り返せず7ー11で取られます。

第4ゲーム、向鵬選手にリードを許すもバックハンドと相手に先手を取らせない短いレシーブのストップからの展開で4-5とするとここからリズムに乗り、強気に攻めた張本選手。5連続ポイントを取るなど試合の主導権を握り、第4ゲームを11-7で取り返します。

第5ゲーム、張本選手が攻めれば向鵬選手も攻め、3-4の場面で張本選手がタイムアウト。すると、台上のバックハンドが決まり同点に追いつき、その後逆転に成功。さらに7-5の場面ではミドルを狙われていた張本選手でしたがボディーワークをいかしたカウンター。バック対バックのラリーでは緩急を使い、強打をたたきこみ11-6と2ゲーム連取し、ベスト４進出に王手をかけます。

第6ゲーム、あとがない向鵬選手が果敢に回り込みフォアハンドがさく裂し攻め立てられますが張本選手がバックハンドのコースをストレートに送るなど向鵬選手に強く打たせない展開に。接戦の末、張本選手が向鵬選手に4−2（11−13、11−6、7−11、11−7、11−６，13−11）で勝利しました。