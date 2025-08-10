重要な次世代モデルが数多く登場

ドイツのミュンヘンで9月9〜14日に開催されるミュンヘン・モーターショー（IAAモビリティ）では、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツ、ルノー、ポールスターなどが重要な新モデルを発表する予定だ。コロナ禍以来、欧州最大規模のモーターショーになりそうだ。

【画像】人気モデルの次世代EV、9月発表へ【BMW iX3とメルセデス・ベンツGLCを詳しく見る】 全20枚

中でも注目は、BMWの新型iX3とメルセデス・ベンツの新型GLCで、両社にとって技術とデザインの両面で新たな時代を切り拓くことになる。ミドルクラスの電動SUVという、欧州でも特に競争の激しいセグメントに、2台のライバルがほぼ同時期に登場する形だ。



BMW iX3のベースとなる『ビジョン・ノイエクラッセX』

ショーのもう1つの見どころは、待望の小型EVで、フォルクスワーゲンのID.2などの量産バージョンとして初めて公開される予定だ。

この記事では、今年のミュンヘン・モーターショーで注目しておきたい重要なモデルを紹介する。

アウディのコンセプトカー

昨年アウディのデザイン責任者に就任したマッシモ・フラセラ氏による、新しいブランドデザインを予見させるコンセプトカーが、ミュンヘンで初めて公開される予定だ。

このコンセプトカーがどのようなタイプのものかはまだ不明だ。同社CEOのゲルノット・デルナー氏はAUTOCARの取材に対して、アウディは今後、量産化を見込んだコンセプトカーのみを製作し、「大胆な一歩」を踏み出すと述べている。

デルナー氏は以前、初代TTからインスピレーションを得た新しいフラッグシップモデルの開発を検討中だと語っていた。

BMW iX3

BMWの新世代ラインナップ、ノイエクラッセ（Neue Klasse）の最初のモデルが、新型iX3だ。デザイン、エンジニアリング、マーケティングの各側面において劇的な変化をもたらすだろう。

iX3は、現行の4代目X3（内燃機関搭載）と並行して販売され、従来よりもスリムなバッテリーを搭載することで、航続距離800kmを実現するとされている。欧州で最も航続距離の長いEVとなるだろう。



BMW iX3のプロトタイプ

クプラのコンセプトカー

スペインのクプラは、次世代のインテリアデザインを披露する新しいコンセプトカーを出展予定だ。

予告画像では、2023年公開のダークレベル・コンセプトに似た、斬新なインテリアが確認できる。ヨーク型のステアリングホイール、太めのセンターコンソール、レーシングシートが採用されているようだ。



クプラのコンセプトカーの予告画像 クプラ

クプラ・ラヴァル

クプラの新モデル、ラヴァルの量産バージョンが初公開される。Cセグメント車のボーンよりも下位に位置する、クプラ最小のEVとなる。

フォルクスワーゲン・グループのMEBエントリー・プラットフォームを採用し、スポーティで「反骨精神」あふれるモデルとして位置付けられる。フォルクスワーゲンID.2などの兄弟車との差別化を図り、アグレッシブなデザインとなるだろう。

ヒョンデ・アイオニック2

ヒョンデはEVラインナップの拡大を進めており、既存のバイヨンのEV版に相当するクロスオーバー車、アイオニック2（仮称）を公開する見通しだ。

このコンパクトクロスオーバー車は、兄弟ブランドのキアの新型 EV2と兄弟車となり、インスターとコナ・エレクトリックの間に位置付けられる。ルノー4やボルボEX30などのライバル車となるだろう。



ヒョンデ・バイヨン（このEV版が登場する見込み）

メルセデスAMG コンセプトAMG GTトラックスポーツ

メルセデスAMGは、ポルシェ911 GT3 RSのライバルとなるV8エンジン搭載のサーキット特化型モデルを開発中だ。

ミュンヘン・モーターショーでは、2023年発売の2代目AMG GTをベースに製作されたコンセプトAMG GTトラックスポーツとして公開予定だ。



メルセデスAMGコンセプトAMG GTトラックスポーツ メルセデスAMG

このモデルは、AMGの4.0L V8ツインターボエンジンを大幅に改良し、740psという驚異的なパワーを発揮した2022年のAMG GTブラックシリーズの後継車となる可能性が高い。

メルセデス・ベンツGLC

BMW iX3の最大のライバルとなる新型GLCが、ついにデビューを飾る。従来モデルのEQCと比較して、航続距離と充電速度が大幅に向上するという。

シングルモーター仕様とデュアルモーター仕様の2種類のパワートレインが用意され、後者は最高出力490psを発揮。さらに、最大600psを誇るAMGモデルも開発中だ。



メルセデス・ベンツGLCのプロトタイプ

ポールスター5

スウェーデンのポールスターは、ポルシェ・タイカンに対抗する新型セダン『5』を展示する。最もパワフルな仕様で900ps近い出力を実現すると言われている。

「ポールスターのアイデンティティを定義するプロジェクト」と表現されており、同社の新しい800V電気アーキテクチャーを採用した最初のモデルとなる。「スーパーカー並み」の剛性を備え、このクラスで最も軽量と謳われている。



ポールスター5

ルノー・クリオ

ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）の新型が初公開される。6代目は純ガソリンエンジン車を廃止し、全車ハイブリッドとなる予定だ。これは、EU（欧州連合）の厳しい排出ガス基準に対応するためだ。

ダイヤモンド形状のグリルパターンを施したフロントエンドや、リアのツインデッキ式リップスポイラーなど、複数の新しいデザイン要素を導入する。



ルノー・クリオ（写真は現行型）

スコダ・エピック

チェコのスコダも、フォルクスワーゲン・グループの一員としてMEBエントリー・プラットフォームをベースとする新型エピックを出展する予定だ。

2024年にコンセプトモデルが披露されており、来年には欧州で2万5000ポンド（約500万円）未満の価格帯で販売開始される見込みだ。



スコダ・エピック・コンセプト スコダ

フォルクスワーゲンの新型ID.2Xと生産ラインを共有するコンパクト・クロスオーバーで、ルノー4と競合するだろう。高性能のvRSモデルも後日登場すると期待されている。

スコダ・オクタビア・コンセプト

スコダは、Cセグメント相当の新型オクタビアのコンセプトモデルを発表する。同社CEOのクラウス・ツェルマー氏はAUTOCARの取材に対して、デザインを「さらに前進」させるが、「スコダとして明確に認識できる」ものになると述べている。

新型オクタビアは、フォルクスワーゲン・グループが次世代EV用に開発中のSSPプラットフォームをベースとする可能性が高い。

フォルクスワーゲンID.2

ミュンヘンでデビューする待望のフォルクスワーゲンID.2は、新しいMEBエントリー・プラットフォームを採用する低価格EVシリーズの第1弾となる。

ID.2のコンセプトモデルはこれまでにも公開されてきたが、量産バージョンの発表は今回が初めて。来年初めには欧州で発売される予定だ。



フォルクスワーゲンID.2コンセプト フォルクスワーゲン

ポロのEV版に相当するBセグメント車で、フォルクスワーゲン・グループ内部では近年最も重要なモデルの1つと見なされている。

販売価格は、ルノー5と同等の2万3000ポンド（約450万円）前後か、それよりやや低い水準になる見込みだ。

フォルクスワーゲンID.2X

ID.2と共に、背が高く、がっしりとしたデザインのID.2Xが、量産バージョンに近い形で初めて公開される。ハッチバックモデルより1年遅れて発売される予定だ。

TクロスのEV版と言えるモデルで、欧州では2万5000ポンド（約490万円）前後で販売される可能性が高い。欧州市場の電動SUVとしては安価な部類に入る。



フォルクスワーゲンID.2Xの予告画像 フォルクスワーゲン

フォルクスワーゲンTロック

フォルクスワーゲンの大人気クロスオーバー、Tロックの2代目モデル。新開発のフルハイブリッド・パワートレインを採用し、ミュンヘンで初めて一般公開される。

フォルクスワーゲンの内燃機関搭載車としては最後の新モデルとなる見込みだ。ハイブリッド・パワートレインはトヨタのTHSと同様の仕組みで、ガソリンエンジンと電気モーターの両方で駆動することができる。このシステムは今後、ゴルフとティグアンにも採用される予定だ。



フォルクスワーゲンTロック（写真は現行型）