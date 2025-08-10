9日、十日町市越ヶ沢の国道252号のトンネル内で軽乗用車と普通乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた女性(59)が死亡しました。



事故があったのは、十日町市の越ヶ沢トンネルです。警察によりますと９日午後２時ごろ、柏崎市茨目に住む女性(59)が運転する軽乗用車と、千葉県柏市に住む男性(39)が運転する普通乗用車が衝突し、女性が病院に運ばれましたが死亡が確認されました。死因は脳挫傷でした。



普通乗用車には運転していた男性の他に２人が乗っていましたが、いずれも軽傷で命に別状はないということです。女性が運転していた軽乗用車は十日町から柏崎方面へ、普通乗用車は柏崎から十日町方面へ向かっていたとみられます。衝突した現場は柏崎側からトンネルに100ｍほど入った地点です。



警察が詳しい事故の原因などを調べています。