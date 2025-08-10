「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１０日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿。愛車ロールス・ロイス・ファントム、総重量２・６トンを何人のマッチョ男性で動かすことができるかという実験を試みた。

西村氏は「マッチョ軍団との再会がありまして、緊急企画として、わたしのロールス・ロイス・ファントム、２・６トンあります。このロールス・ロイスを何人で動かすことができるかという企画をやりたい」と宣言した。かつて東京・渋谷にある豪邸の屋上プールに遊びにきたマッチョ軍団と再会し、緊急に思いついた企画を実行することになった。

愛車ロールス・ロイス・ファントムは６７４９ｃｃ、Ｖ型１２気筒でツインターボエンジンを搭載。最高出力５７１馬力を誇り、車両重量は約２．６トン（購入価格は約８０００万円）。

西村氏はシートに座り、いつでもブレーキが踏める状態に。ギアはニュートラルにし、「トップバッターの細マッチョから行きます。押して下さい」と号令をかけた。しかし、車は動かない。「１人は無理だね。失敗です。じゃあ次、２マッチョいきます」と２人で押すも動かない。西村氏は「２・６トンは動きません。３人は行くんじゃないの」と３人でトライ。それでも動かず、西村氏は「２・６トンって重いね。７人でいこう」と提案し、ようやく動いた。歓声があがり、西村氏は「動いた！動きました７人で。さすがマッチョ軍団！」と喜色満面となった。