気象台は、午後6時42分に、大雨警報（土砂災害）を御殿場市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・御殿場市に発表 10日18:42時点

東部では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。伊豆、東部では、10日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃に警戒

■三島市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃に警戒

■御殿場市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■裾野市

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃に警戒

■函南町
□洪水警報
　10日夜のはじめ頃に警戒

■清水町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃に警戒

■長泉町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃に警戒