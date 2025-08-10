¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤ëÂç¤¤Ê²Ö¤¬¡Ä¡×²¬ÅÄ¼Ó²Âà´ñÈ´¥É¥ì¥¹á»Ñ¤Ë¡Ö²¿Ãå¤Æ¤â¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤ÎÀ¼
¡ÖThank you ±§ÅÔµÜ¡×
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÏª½Ð¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡ÖThank you ±§ÅÔµÜ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î°áÁõ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Âç¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¸ª¤«¤é¶»¸µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂçÃÀ¤ÊÏª½Ð¤ÈÈþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇàÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼á¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÃå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤ëÂç¤¤Ê²Ö¤¬¼Â¤Ë¥¥ì¥¤¡×¡Ö²ÖÊÁ¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¡¢¼Ó²Â¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡Ö²¿Ãå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£