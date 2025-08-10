リーガロイヤルホテル東京の秋限定アフタヌーンティーでぶどう尽くし

秋の始まりにふさわしい、大人のティータイムをご紹介♡リーガロイヤルホテル東京の「ガーデンラウンジ」では、2025年9月1日から10月31日まで、旬のぶどうを贅沢に使ったアフタヌーンティー「Vignoble（ヴィニョーブル）」が登場します。シャインマスカットや赤ワイン煮込み、芳醇なコニャックなど、秋の果実と香りを楽しむ特別なひとときを演出。秋色に染まる庭園を眺めながら、極上のスイーツとセイボリーを堪能してみませんか？

ぶどう畑の恵みを贅沢に味わう

「Vignoble（ヴィニョーブル）」は、フランス語で“ぶどう畑”を意味し、ぶどうの多彩な魅力をスイーツやセイボリーで表現。

スイーツには、みずみずしいシャインマスカットのショートケーキや、ぶどうとシャンパーニュのジュレ、レミーマルタンXOが香るマカロンなど、大人の甘さが光ります。

セイボリーは、国産牛の赤ワイン煮込みやマスカット風味のドレッシングをまとったバルケットサラダなど、ワインにちなんだ素材使いが秋らしさを引き立てます。

スコーンや紅茶もぶどうに染まる秋気分

スコーンは全粒粉とプレーンの2種類で、カレンズジャムや赤ワイン＆バルサミコ酢のジャムとともに楽しめます。

お飲み物は紅茶、ハーブティー、フレーバーティー、コーヒーと豊富なラインアップ。中でも巨峰やミュスカグレイ、スウィートルビーなど、ぶどうをテーマにした限定フレーバーがアフタヌーンティーを彩ります。

さらにチェック柄のアイテムを身につけて来店すると、ミニプレゼントの特典も♡期間限定の特別なティーセットをお見逃しなく。

秋の午後はヴィニョーブルで優雅に♡

ぶどうの甘美な香りとワインの豊潤な風味をまとった「Vignoble（ヴィニョーブル）」は、秋のアフタヌーンティーにぴったりな逸品。

チェック柄の装いで訪れれば、ちょっとしたお楽しみも♪2025年9月1日（月）～10月31日（金）の期間限定で、「ガーデンラウンジ」にて提供。

価格は6,500円（税・サービス料込）、前日12時までの予約制（120分制）となっています。五感でぶどう畑の秋を感じる特別なティータイムを、ぜひご堪能ください。