¡Ö±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×21ºÐ½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼à¥¹¥¯¡¼¥×»£á¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¶¯¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¤òËá¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Ê¤¼¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ì¿¿?¡×
¡¡µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤Î°¦³¤(21)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü!21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë»º¤ó¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢²ø²æ¤â¤»¤º¾æÉ×¤ËÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»×¤¦¤³¤È¤ÏÊñ¤ß±£¤µ¤º¡¢ °¦³¤¤é¤·¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°ÀµÄ¾¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¥Õ¥©¡¼¡×¤È¡¢8·î10Æü¤Ë21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¾æÉ×¤ËÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢º£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤Ê¤¼¤«Êª±¢¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿±£¤·»£¤ê¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î±£¤·»£¤êÉ÷¤Ê¼Ì¿¿¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀç½÷¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à£±Ç¯¤Ë ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼FRIDAYÉ÷¤Î¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤«?¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¶¯¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¤òËá¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£