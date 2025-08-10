好き＆行ってみたい「東京都の森林浴スポット」ランキング！ 2位「明治神宮の森」、1位は？【2025年調査】
都心にいながら自然の息吹を感じられる「森林浴スポット」。東京都には、四季折々の緑が楽しめる場所や、歴史や文化に彩られた森など、多彩な魅力を持つスポットが点在しています。
All About ニュース編集部では、2025年8月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「森林浴スポット」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「東京都の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「近場で森林気分を味わえるので好きです。とくに、朝がいいです」（50代男性／東京都）、「都会の中にある緑が印象的だから」（60代女性／茨城県）、「明治神宮は都会の森！マイナスイオンを感じられるから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「ゆっくりハイキングをしながら森林浴をしたい」（30代女性／神奈川県）、「登山を楽しみつつ、森林浴ができるのでリフレッシュできそうだから」（40代女性／愛媛県）、「都心から少し離れられる感じがいいが、アクセスはいいので日帰りで十分訪問できる。」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：明治神宮の森／40票東京・原宿に位置する明治神宮の森は、都会の喧騒を忘れさせる豊かな緑に包まれた癒やしの空間です。広大な敷地内には樹齢100年以上の木々が立ち並び、四季折々の自然を楽しめます。参道を歩くと鳥のさえずりが響き、心身ともにリフレッシュできるのが魅力です。
1位：高尾山／116票東京都八王子市にある高尾山は、都心から電車でおよそ1時間とアクセスも便利。春は桜、秋は紅葉と、季節ごとに美しい景色が広がり、山頂からは富士山を望むこともできます。登山コースはバリエーション豊富で、ケーブルカーやリフトも完備。初心者から本格派まで、幅広い層が楽しめます。
