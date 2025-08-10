◆ソフトバンク1―0日本ハム（10日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクのエース左腕が見事な完封劇だ。9回2死一塁。モイネロはマルティネスを初球で中飛に打ち取った。日本ハム打線をわずか3安打、13奪三振に打ち取り、今季2度目の完封勝ちで10勝目。先発転向から2年連続となる2桁勝利に「まだ先発2年目だけどいい結果がついているし、自信を持てるようチームが手伝ってくれている」と周囲へ感謝を忘れなかった。

首脳陣は、モイネロを前回登板から中11日で日本ハム戦にぶつけた。休養十分の左腕もそれに応えた。二回に四球で許した走者を三塁に進めた以外はピンチすらなし。「チームの勢いもあって自分も続けたい気持ちがあった」。8回1失点の好投を見せた伊藤との投げ合いを制し、見事に仕事を果たした。

今季は基本的に中6日で先発ローテーションを守ってきたが、前回登板後に今季初めて出場選手登録を抹消されリフレッシュ期間を与えられた。さらにこの日は、初観戦となった母を含む、キューバから来日していた家族が観戦。家族の声援も力に変えて圧巻の投球を見せた左腕に対して、小久保監督も「（モイネロは）ここ（日本ハム戦）に合わせて、リフレッシュをした。たいしたもん」と絶賛した。

日本ハムに連勝し、7カード連続勝ち越しとなった。4連勝で迎える11日の3試合目は、7連勝中の大関がマウンドに上がる。小久保監督は「3本柱をぶつけているので、明日も勝つつもりでいきたい」と力を込める。頼れるエースが勢いを一気に加速させた。（鬼塚淳乃介）