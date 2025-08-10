『星のカービィ』×阪急電車がコラボ！ ラッピング列車やグッズ＆フードなど展開
阪急阪神は、8月22日（金）〜2026年3月17日（火）の期間、人気ゲームシリーズ『星のカービィ』とコラボレーションした企画「星のカービィ×阪急電車」を実施する。
【写真】めっちゃかわいい！ コラボフード＆ドリンク一覧
■コンテンツが盛りだくさん
今回実施される「星のカービィ×阪急電車」は、ラッピング列車「カービィ号」の運行をはじめ、景品がもらえるスタンプラリーや、フォトスポットの設置、コラボグッズ＆カプセルトイの販売などが行われる期間限定の企画。
また、阪急沿線の駅ナカと駅チカ店舗では、9月2日（火）〜11月24日（月・休）の期間、コラボレーションフード＆ドリンクが展開され、「フレッズカフェ」の「こんぺいとう入りフレーバーティー」や、「ア・ラ・カンパーニュ」の「マカロンコロレ」が販売される。
加えて、お土産にぴったりな「MIYABI’Sバウムクーヘン」の「カットバウム」や、「祖谷庄 千寿庵」の「もちやき」、「DE CARNERO CASTE」の「キューブカステラ」が登場。いずれも、車掌さん姿のカービィたちが描かれたキュートなパッケージとなっている。
さらに、各駅にある自動販売機がコラボ仕様に変身。フレッシュな生搾りジュースが楽しめる「IJOOZ」にオリジナルデザインのカップが用意されるほか、サントリーTAG自動販売機ではステッカーになるオリジナルラベルのドリンクを提供予定だ。
【写真】めっちゃかわいい！ コラボフード＆ドリンク一覧
■コンテンツが盛りだくさん
今回実施される「星のカービィ×阪急電車」は、ラッピング列車「カービィ号」の運行をはじめ、景品がもらえるスタンプラリーや、フォトスポットの設置、コラボグッズ＆カプセルトイの販売などが行われる期間限定の企画。
加えて、お土産にぴったりな「MIYABI’Sバウムクーヘン」の「カットバウム」や、「祖谷庄 千寿庵」の「もちやき」、「DE CARNERO CASTE」の「キューブカステラ」が登場。いずれも、車掌さん姿のカービィたちが描かれたキュートなパッケージとなっている。
さらに、各駅にある自動販売機がコラボ仕様に変身。フレッシュな生搾りジュースが楽しめる「IJOOZ」にオリジナルデザインのカップが用意されるほか、サントリーTAG自動販売機ではステッカーになるオリジナルラベルのドリンクを提供予定だ。