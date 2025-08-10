「電撃的だった」三笘薫、PSM最終戦でキレキレ！現地メディアも驚嘆！「左サイドでずっと躍動」
８月９日、ブライトンはアメックス・スタジアムでヴォルフスブルクとのプレシーズンマッチに臨み、２−１で勝利した。三笘薫はフル出場している。
ブライトンは前半17分、ボックス内で右サイドからのクロスを受けたジョルジニオ・リュテールが、トラップから右足を振り抜いて先制。後半73分には、クロスが流れてきたところを、マキシム・デ・カイペルが押し込んでリードを広げる。その後１点を返されたが逃げ切った。
三笘は左サイドをドリブルで駆け上がり、ヤンクバ・ミンテに鋭いクロスを合わせる場面も。ミンテのヘディングシュートがクロスバーを越え、惜しくもゴールには至らなかったが、日本代表MFは見せ場をつくっている。
地元メディア『SussexWorld』は、採点記事で三笘に８点と高い点数をつけた。寸評では「電撃的だった！ 特に前半だ」と賛辞を寄せた。
「日本代表はずっと左サイドで躍動し、素晴らしいクロスを入れていた。カーブをかけたシュートはディフレクションでCKに。ミンテが決めなければいけなかったお膳立てもあった。ニアポストでセーブされたクレバーなシュートもあった」
プレシーズンマッチを勝利で締めくくったブライトンは、16日のプレミアリーグ開幕戦でフルアムをホームに迎える。去就が取りざたされながらも、ブライトンで契約延長も報じられた三笘は、実質４年目となるプレミアリーグでどのようなパフォーマンスを見せてくれるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
