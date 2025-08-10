¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»°ãø·°¡¢¥×¥ì¥ß¥¢³«ËëÁ°¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¡×¤È¸ÀµÚ¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÁ°¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¸å¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£¸·î£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä£±Éô¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î°ìÀï¤Ç¡¢»°ãø¤Ï£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Îº¸MF¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´öÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡££¸·î16Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ë¥¢¥à¤È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ´À°ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»î¹ç¸å¡¢»°ãø¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£³«ËëÀï¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤È£±½µ´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢´°À®¤Î°è¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ãø¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡£Á°²ó¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¼ºÂ®¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤³¤½¹â¶¯ÅÙ¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÁê¼ê¿ØÆâ¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÏ¢·¸¡¦¶¯ÅÙ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¡£»°ãø¤Ï¡ÖÁ°Àþ¤Î¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤ä¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¤·Êý¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡¢²ÝÂê¤Î¸¶°ø¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»°ãø¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾¤òÃæ¿´¤Ë¹¥µ¡¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡21Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¤â¡¢GK¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£27Ê¬¤Ë¤âº¸¥µ¥¤¥É¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¤ÎÆ¬¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ð¡¼¤Î¾å¤òÄ¶¤¨¤¿¡£32Ê¬¤Ë¤â¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¡¢»°ãø¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¥´¡¼¥ëº¸²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âGK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°Àþ¤«¤é·ã¤·¤¯¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È»°ãø¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¸º¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬¡Ö¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³«ËëÀï¤Þ¤Ç¤Î£±½µ´Ö¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»°ãø¤Î¾õ¶·¤ÏÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ò£¸·î16Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë°ìÊý¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï±Ñ¹ñ»þ´Ö£¹·î£±Æü¤Î¸á¸å11»þ¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÎ±¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£¤³¤ÎÅÀ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢»°ãø¤ËÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢»°ãøÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡£»°ãø¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡»°ãø¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï»Ä¤ê£²Ç¯¤¢¤ê¡¢»°ãø¤È¤·¤Æ¤â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤Àº£µ¨¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»°ãø¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡ÖÅú¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Åú¤¨¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï£¹·î£±Æü¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»°ãøÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡£»°ãø¤ÏÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤ì¡Ê¡á°ÜÀÒ¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¤ÎÏÃ¡Ë¤ÏÃ¯¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
