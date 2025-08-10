1968年メキシコ五輪銅メダリストで、日本サッカー界を代表するストライカーとして活躍した釜本邦茂さんが10日に大阪府内の病院で肺炎のため死去した。81歳だった。同日にJリーグが発表した。京都府出身。2023年9月ごろから誤嚥（ごえん）性肺炎で入院。昨年の秋に手術を受け、一時、回復したものの療養を続け、6月中旬に容体が悪化した。生前親交の深かった俳優の松平健（71）が追悼した。

松平は「訃報にふれ、ただただ驚いております。釜本さんには、その気さくなお人柄で弟のようにかわいがっていただきましただけに、残念でなりません。いつも笑顔とパワーで元気をくださった、尊敬する釜本さんのご冥福を心よりお祈り致します」と追悼コメントを寄せた。

代表作「暴れん坊将軍」の放送が開始された1978年ごろに友人の紹介で知り合った。それから生涯の友人として付き合いを深め、釜本さんの自宅に泊まって一緒にお酒を飲むこともしばしばあった。

かねてから親交があり自宅に招いて飲み交わすほどの仲だった2人。釜本さんは2018年の「NEWSポストセブン」のインタビューで「自分の葬式で弔辞を読んでほしい」と信頼関係を明かしており「マツケンサンバ」で送ってほしいと語っていた。

なお、通夜、告別式は近親者のみで執り行う意向で、お別れの会の実施については後日案内するとしている。

◇釜本 邦茂（かまもと・くにしげ）1944年（昭19）4月15日、京都市右京区生まれ。京都・山城高1年でユース代表に選ばれるなど頭角を現し、早大1年時に日本代表入り。20歳で出場した1964年東京五輪では1得点をマーク。1968年メキシコ五輪では3位決定戦でメキシコ相手に2得点を奪うなどし、7得点で得点王。銅メダル獲得に貢献した。1978年からは所属するヤンマーの選手兼監督となり、1984年2月に現役引退。日本リーグ通算202得点。日本代表76試合で75得点。引退後はテレビ番組のキャスターや、G大阪の監督にも就任。1995年から参議院議員を1期務めた。