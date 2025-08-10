2025年8月、静岡県長泉町に住む女性が、1100万円の現金をだまし取られる詐欺被害に遭い、警察が注意を呼びかけています。

警察によりますと、8月上旬、静岡県長泉町に住む女性（80）の孫をかたる人物から「会社の人を妊娠させてしまった」「そのためにお金が必要」「レターパックを送ったからその中に500万円入れて」などと電話がありました。

女性は、郵送されてきたレターパックに現金500万円を入れて郵便ポストに投函しました。

さらに8月9日、女性の孫をかたる人物から「もう500万円を裁判所に提出する」「弁護士費用100万円が必要だから合わせて600万円送ってほしい」などと言われ、1回目と同様に送られてきたレターパックに現金600万円を入れ郵送し、計1100万円をだまし取られたということです。

女性は家族との会話の中で話に上がり、詐欺被害に気が付いたということです。

警察は、「『トラブルがあってお金を送って』『レターパック、宅配便で現金を送れ』は全て詐欺」と注意を呼びかけています。