¡¡¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡Ê¹ß±«Ãæ»ß¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£±£°Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡¦µÈÀîÍªÅÍÅê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤Î¥×¥í½éÀèÈ¯¤¬¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£±Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë¤ÇÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°Æü¤ÎÆ±Àï¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢£±£±Æü¤Ï¥Ü¥¹¤¬¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤¹¤±¤É¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ï±ºÏÂÎïÌÀ¹â¤«¤é£²£²Ç¯°éÀ®£±°Ì¤Ç¥í¥Ã¥ÆÆþ¤ê¡£º£Ç¯£··î£³£±Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Â¨£±·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡££¸·î£±Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë¤Ç»Í²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¡££´²ó£±°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡¢£³Ã¥»°¿¶¡¢£µ»Í»àµå¤ÎÆâÍÆ¡£¼·²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà£²»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ï£²·³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬½Ð¤»¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤Î£²ÃÊ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢ºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬Éð´ï¡£¤½¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥á¥Ã¥Ä¤«¤Ê¡©¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¶µ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÒÎÏ¤È¤«¤ÏÁ´Á³Á°¤è¤ê¤Ï°ã¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ïº£µ¨¡¢Æ±¤¸£³Ç¯ÌÜ¤ÎÅÄÃæÀ²¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÌÚÂ¼¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¡£¡ÖÌîµå¤ÎÌÌ¤ò¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³°Ê³°¸«¤Æ¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤´¤µÈ¾¸º¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ìîµå¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½éÀèÈ¯¤ÏÎ®¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÆ±À¤Âå¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Åêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë»×¤¤¤À¡£