【記録的短時間大雨情報】福岡市西区付近で約110ミリ 糸島市付近約で110ミリ
10日午後6時10分、福岡県で記録的短時間大雨情報が発表されました。
■福岡市西区付近
約110ミリ
■糸島市付近
約110ミリ
記録的短時間大雨情報は、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）したり、解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析：解析雨量）したりしたときに気象台が発表します。
この情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような猛烈な雨が降っていることを意味しています。実際にどこで災害発生の危険度が高まっているかを気象庁のHPのキキクル（危険度分布）で確認してください。
周りの状況を確認し、避難場所への避難がかえって危険な場合は、少しでも崖や沢から離れた建物や、少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保して下さい。
市町村から避難情報が出されていなくても、今後、急激に状況が悪化する恐れもあります。キキクル（危険度分布）や水位情報等の情報を確認し、少しでも危険を感じた場合には、自ら安全な場所へ移動する判断をしてください。