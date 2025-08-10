◇卓球WTTチャンピオンズ第4日（2025年8月10日 横浜BUNTAI）

男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同9位の向鵬（中国）と対戦。実力者との接戦を制し、準決勝進出を果たした。

第1ゲームからデュースにもつれ込む接戦。11―11から張本のレシーブがネットにかかり相手にマッチポイントを握られると。最後は長いラリーから張本のフォアがオーバーとなり、このセットを落とした。第2ゲームは11―6の大差で奪い返したものの、第3ゲームは相手の強打に苦しめられ、再びこのゲームを落とした。

第4ゲームに入ると、張本の強打がここに来て炸裂。ポイントを重ねると、最後は鋭い回転がかかったサーブが決まり、11―7でこのゲームを奪った。第5ゲームも好調のサーブを主軸に奪い切った。そして、第6ゲームはデュースにもつれ込んだものの攻めの姿勢を貫き接戦を制した。勝利を決めた後は雄叫びを上げ、大きなガッツポーズを繰り出した。

試合後のコート上インタビューでは「相手のパフォーマンスがよくて、強くて、苦しい展開だったんですけど、横浜ですし、日本ですし、1球でも長く試合をしようと思って。皆さんが僕を頑張らせてくれた。本当にありがとうございました」と声援に感謝。インタビュアーは「ファンタスティック」と勝利を称えていた。