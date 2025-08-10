「ロッテ（降雨中止）オリックス」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテは天候の回復が見込まれないため１７時２０分に中止を発表した。

この日は「チェコ ベースボールデー」として行われ、チェコ代表のマルティン・カラーベク外野手（２８）が始球式を行う予定で来場。昨夏、大学日本代表としてプラハベースボールウイークに出場した西川史礁外野手（２２）と再会。ユニホームを交換して旧交を温めた。

西川は「久しぶりにチェコのユニホームを間近で見れて嬉しかったですし、成長した姿で再会できるっていうのはすごく嬉しいなと思います」と話した。

西川はプラハベースボールウイークでは全試合２番で出場しＭＶＰを獲得。チェコ戦でも３安打１打点の活躍を見せた。カラーベクは「フライと思った打球が外野手の頭上を越えていった」とその印象を語る。

西川は「ＷＢＣで大谷さんから三振を取ってたピッチャーが先発してこられたんで、自分はち打ちたいなと思って。打てたのがすごく心に残ってます」と明かす。プラハの印象を「すごく綺麗な街だなと思いました」と語り「日本と違う雰囲気の球場でできることができたんで、そこはすごくいい経験になった」と１年前を懐かしんでいた。