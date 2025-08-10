G大阪vs岡山 スタメン発表
[8.10 J1第25節](パナスタ)
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 7 宇佐美貴史
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 51 満田誠
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 2 福岡将太
DF 15 岸本武流
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
MF 47 ファン・アラーノ
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
監督
ダニエル・ポヤトス
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 39 佐藤龍之介
MF 41 宮本英治
MF 88 柳貴博
FW 22 一美和成
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 15 工藤孝太
MF 14 田部井涼
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
MF 50 加藤聖
FW 98 ウェリック・ポポ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
