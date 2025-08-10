¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ö²ñ¾ì¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×½Ð±é¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/10¡Û10⼈ÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¡Ê³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î23Æü¡¿²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ë¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤«¤é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¤â¤â¤Ê¡¢SEXY°áÁõ¤ÇÈþ¥¦¥¨¥¹¥ÈÈäÏª
2024Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤¿¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¡£ËÜº×Åµ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¹¡×¤ä¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÖLIVE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤ò¡ÖGALAXY¡×¤È¤·¡¢MUSIC¡õFASHION ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÊý¡¹¤È¶¦¤ËGALAXY ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2024Ç¯¤ÎÂè1²ó¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÌó7Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢Åê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÌó2,000Ëüimp¤òÆÍÇË¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡½ ¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìâ»³¤Ò¤á¤ê¡§³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ç¤¹¡£¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
Åì»³·ÃÎ¤º»¡§²ñ¾ì¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤«¤Í¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ìâ»³¤Ò¤á¤ê¡§ÅöÆü³§ÍÍ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§STARRZ TOKYO2025
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
·ô¼ï¡§VVIP¡¿VIP¡¿S
¼çºÅ¡§STARRZ TOKYO¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
¶¨ÎÏ¡§
³ô¼°²ñ¼ÒEVENTIFY¡¿³ô¼°²ñ¼ÒTHREE¡¿³ô¼°²ñ¼ÒChurros¡¿³ô¼°²ñ¼ÒOMSVi¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¡¼¥¨¥à¥ª¡¼¡¿³ô¼°²ñ¼ÒGrabss¡¿³ô¼°²ñ¼ÒGLAS
¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§
³ô¼°²ñ¼ÒZIP FM¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥àÊ¡²¬¡¿¹Åç¥¨¥Õ¥¨¥àÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥Õ¥¨¥àÀÐÀî FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD¡¿³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔÊüÁ÷¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥àËÌ³¤Æ»
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÃêÁª¤Ç¤ÎÈÎÇä¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¤â¤â¤Ê¡¢SEXY°áÁõ¤ÇÈþ¥¦¥¨¥¹¥ÈÈäÏª
¢¡¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢9·î23Æü³«ºÅ¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×½Ð±é¤Ø
2024Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤¿¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¡£ËÜº×Åµ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¹¡×¤ä¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÖLIVE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤ò¡ÖGALAXY¡×¤È¤·¡¢MUSIC¡õFASHION ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÊý¡¹¤È¶¦¤ËGALAXY ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2024Ç¯¤ÎÂè1²ó¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÌó7Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢Åê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÌó2,000Ëüimp¤òÆÍÇË¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¢¡¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡Ö¤¿¤«¤Í¤³¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´ÎÏ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ø
¡½ ¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìâ»³¤Ò¤á¤ê¡§³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ç¤¹¡£¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
Åì»³·ÃÎ¤º»¡§²ñ¾ì¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤«¤Í¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ìâ»³¤Ò¤á¤ê¡§ÅöÆü³§ÍÍ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ÖSTARRZ TOKYO¡×³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§STARRZ TOKYO2025
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
·ô¼ï¡§VVIP¡¿VIP¡¿S
¼çºÅ¡§STARRZ TOKYO¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
¶¨ÎÏ¡§
³ô¼°²ñ¼ÒEVENTIFY¡¿³ô¼°²ñ¼ÒTHREE¡¿³ô¼°²ñ¼ÒChurros¡¿³ô¼°²ñ¼ÒOMSVi¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¡¼¥¨¥à¥ª¡¼¡¿³ô¼°²ñ¼ÒGrabss¡¿³ô¼°²ñ¼ÒGLAS
¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§
³ô¼°²ñ¼ÒZIP FM¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥àÊ¡²¬¡¿¹Åç¥¨¥Õ¥¨¥àÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥Õ¥¨¥àÀÐÀî FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD¡¿³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔÊüÁ÷¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥àËÌ³¤Æ»
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÃêÁª¤Ç¤ÎÈÎÇä¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û