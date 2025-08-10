町田vs神戸 スタメン発表
[8.10 J1第25節](Gスタ)
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 4 菊池流帆
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 25 鍬先祐弥
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 13 佐々木大樹
FW 14 汰木康也
FW 23 広瀬陸斗
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
DF 31 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 18 井出遥也
MF 44 日高光揮
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 4 菊池流帆
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 25 鍬先祐弥
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 13 佐々木大樹
FW 14 汰木康也
FW 23 広瀬陸斗
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
DF 31 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 18 井出遥也
MF 44 日高光揮
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行