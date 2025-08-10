[8.10 J1第25節](Gスタ)

※19:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 4 菊池流帆

DF 50 岡村大八

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 前寛之

MF 19 中山雄太

MF 26 林幸多郎

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 13 守田達弥

DF 5 ドレシェヴィッチ

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 25 鍬先祐弥

DF 41 永戸勝也

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

MF 9 宮代大聖

FW 13 佐々木大樹

FW 14 汰木康也

FW 23 広瀬陸斗

控え

GK 21 新井章太

DF 15 本多勇喜

DF 31 岩波拓也

MF 2 飯野七聖

MF 18 井出遥也

MF 44 日高光揮

MF 77 グスタボ・クリスマン

FW 10 大迫勇也

FW 26 ジェアン・パトリッキ

監督

吉田孝行