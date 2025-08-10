名古屋vs京都 スタメン発表
[8.10 J1第25節](豊田ス)
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 44 森壮一朗
FW 11 山岸祐也
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 6 河面旺成
MF 8 椎橋慧也
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 66 山中亮輔
FW 18 永井謙佑
FW 22 木村勇大
監督
長谷川健太
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 16 武田将平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
MF 18 松田天馬
MF 25 レオ・ゴメス
MF 27 山田楓喜
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 44 森壮一朗
FW 11 山岸祐也
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 6 河面旺成
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 66 山中亮輔
FW 18 永井謙佑
FW 22 木村勇大
監督
長谷川健太
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 16 武田将平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
MF 18 松田天馬
MF 25 レオ・ゴメス
MF 27 山田楓喜
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ