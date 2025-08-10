[8.10 J1第25節](豊田ス)

※19:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 3 佐藤瑶大

DF 20 三國ケネディエブス

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 27 中山克広

MF 44 森壮一朗

FW 11 山岸祐也

FW 77 キャスパー・ユンカー

控え

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 2 野上結貴

DF 6 河面旺成

MF 8 椎橋慧也

MF 9 浅野雄也

MF 17 内田宅哉

MF 66 山中亮輔

FW 18 永井謙佑

FW 22 木村勇大

監督

長谷川健太

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 10 福岡慎平

MF 16 武田将平

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 3 麻田将吾

DF 5 アピアタウィア久

MF 18 松田天馬

MF 25 レオ・ゴメス

MF 27 山田楓喜

MF 44 佐藤響

MF 48 中野瑠馬

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ