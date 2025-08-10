画像はヤンマガWebの作品ページ（https://yanmaga.jp/comics/熟女熱シたいこと_ぜんぶ_サセられる）より

【第7話】 8月10日 公開

講談社は8月10日、マーズ松井氏（原作）と三日閉両氏（マンガ）、森粼洸貴氏（脚本協力）によるマンガ「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」第7話「湯美人コッソリ69熱1」をヤンマガWebにて公開した。価格は90ポイント。

本作は、テレアポセンターに勤めるマツイが、なぜか女性社員たちから人気のある大森部長からアドバイスを受けつつ、課内の女性たちと大人の付き合いをしていくセクシーコメディ。第7話でマツイは同僚のマサミの結婚式のため訪れた熱海で、マサミの姉・ナオミと出会う。

現在ヤンマガWebでは最新話も含む全エピソードが無料、もしくは初回無料となっている。

【熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～】

年上のお姉様たちに囲まれて働く若手社員・マツイ。オフィスに馴染めない彼だったが、部長から「オトナの女性との付き合い方」をレクチャーを受けたことで、熟女の魅力と快楽を知っていく…!! 漢の“ためになる”セクシーコメディ!!