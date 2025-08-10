16歳で妊娠・ギャルモデル「体型エグイ、人生で今が1番スタイル良い」 全身ショットにネット衝撃
雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜が、9日までにエックスを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（16枚）
今年は写真集の発売のほか、ABEMAの恋愛サバイバル『LOVEPOWERKINGDOM』にも出演し、注目が集まっている聖菜。普段からSNSでは、グラビアのオフショットや、スタイル抜群の私服姿を披露している。
今回は「なんかスーパーロングにしてから鬼小顔になったのと今過去1痩せてるから体型エグイ、人生で今が1番スタイル良いwwwwwwwww」とつづり、ショートパンツコーデを披露。優しい表情でカメラを見つめた。ファンからは「スタイル抜群」など驚きの声が寄せられている。
■聖菜（せいな）
2002年3月18日生まれの23歳。出身は神奈川県。身長162cm。現役女子高生である16歳の時に妊娠、17歳で出産した1児の母。20歳の時には1st写真集を発売。愛娘との姿も自身のYouTubeにて度々公開しており、2人の仲睦まじい姿に温かいコメントが数多く集まっている。
引用：「聖菜」エックス（@seinaaa318）
