大相撲の夏巡業、「山辺場所」が１０日開催されました。県にゆかりのある力士たちも登場し、多くの相撲ファンで賑わいをみせました。

山辺町民総合体育館で開かれた巡業には、横綱や大関など総勢１０３人の力士が参加。会場には、２０００人を超える相撲ファンが訪れ、満員御礼となりました。

午前中は稽古が公開され、佐渡ヶ嶽親方を父に持つ大関・琴桜や白鷹町出身の白鷹山が土俵にあがると会場からは、大きな声援が送られていました。

相撲ファンは

「狼雅関が好きで」

「私は琴桜 応援しています」

相撲ファンは「やっぱり迫力あるよ」

相撲ファンは「臨場感 吐く息の音」

こちらは地元の子どもたちが参加するちびっこ相撲。４歳から小学６年生までの小さな力士が、県にゆかりのある力士たちの胸を借りて稽古に挑んでいました。

大関・琴桜関「地元のように盛り上がっていただいてありがたいまた山形の皆さんに会えるのがうれしい元気な姿を見せるのが一番だと思うのでその姿を見せて繋いでいければ」

午後には力士たちが手拍子や音頭に合わせて唄う「相撲甚句」で美声を披露したほか、相撲の禁じ手を面白おかしく紹介する「初切」も行われました。

会場は、普段見ることのできない力士の姿に、笑い声と拍手が響いていました。