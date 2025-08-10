気象台は、午後6時32分に、大雨警報（土砂災害）を由布市に発表しました。また洪水警報を中津市、日田市に発表しました。

中部、北部、西部では、土砂災害に警戒してください。北部では、低い土地の浸水に警戒してください。北部、西部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■中津市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃





□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒■日田市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒■豊後高田市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■宇佐市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■由布市□大雨警報【発表】・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm■姫島村□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■九重町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒■玖珠町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒