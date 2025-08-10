¡ÖÆóÅÙ¤È¸¶Çú¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÈïÇú»°À¤¤È¤·¤Æ°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ä19ºÐ½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬ÉÁ¤¯¡È³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡É
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£Ä¹ºêÂç³Ø°å³ØÉô¤ËÄÌ¤¦¥Ð¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¥ó¿·°¦¤µ¤ó¤ÏÈïÇú¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁÄÊì¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢³Ë¤Ê¤À¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºêÂç³Ø°å³ØÉô2Ç¯À¸¤Î¥Ð¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¥ó¿·°¦¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¡£Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò¤â¤ÄÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·°¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢°å³ØÉô¤ÇÊü¼ÍÀþ¤Î¿ÍÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºêÂç³Ø ¸¶Çú¸å¾ã³²°åÎÅ¸¦µæ½ê¡¡¹âÂ¼¾º ¶µ¼ø
¡Ö¸¶ÇúÈïÇú¼Ô¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Á¥ç¥ë¥Î¡¼¥Ó¥ê¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¡Ê¹Ã¾õÁ£¡Ë¤Î¤¬¤ó¤¬Èï¤Ð¤¯ÀþÎÌ¹â¤¤¿Í¤ÇÁý¤¨¤¿¡×
Ä¹ºêÂç³Ø°å³ØÉô 2Ç¯¡¡¥Ð¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¥ó¿·°¦¤µ¤ó
¡Ö°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ÈÊ¿ÏÂ¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¡£³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤É¤¦¤Ë¤«³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡×
¿·°¦¤µ¤ó¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÊì¡¦ÅÄÀî·É»Ò¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤Ï¡¢Çú¿´ÃÏ¤«¤é4.5¥¥í¤Î¾ì½ê¤ÇÈïÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·°¦¤µ¤ó
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¸¶Çú¤Î»þ¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤È¤«¡¢»à¤ó¤À¿Í¤È¤«¸«¤¿¡©¡×
ÁÄÊì¡¡·É»Ò¤µ¤ó
¡Ö¸«¤¿¡¢¸«¤¿¡£¤â¤¦·ì¤Ï¥À¥é¥À¥é¡¢´é¤Ç¤â²¿¤â¤â¤¦¥É¥í¥É¥í¤µ¡¢Âç¿Í¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¡¢¸¶Çú¤À¤±¤Ï¡×
¿·°¦¤µ¤ó
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éÁÄÊì¤ÎÈïÇúÂÎ¸³¤òÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸¶Çú¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
º£Ç¯4·î¡¢¿·°¦¤µ¤ó¤¿¤ÁÄ¹ºêÂç³Ø¤Î³ØÀ¸6¿Í¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿NPT³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌóºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ¤ÎÂè»°²ó½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤Ë»²²Ã¡£¿·°¦¤µ¤ó¤Ï¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³ËÊÝÍ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ËÁÄÊì¤ÎÈïÇúÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬»²²Ã¤¹¤ë½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Î¤¿¤¿¤Âæ¤È¤Ê¤ë¡Ö´«¹ð°Æ¡×¤ÎºÎÂò¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ë·³½Ì¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¸½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿·°¦¤µ¤ó
¡Ö¿Í¤ÎÌ¿¤òÌµ»Ä¤Ë»¦¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°Ò³Å¤·¤Ê¤¬¤éÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Î°ì¹Ô¤¬Àè·î¡¢Ä¹ºê¤òË¬¤ì¡¢Ê¿ÏÂ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿·°¦¤µ¤ó¤¿¤Á¼ã¤¤À¤Âå¤ò·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¥Í¥¹°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Ì¤Íè¤Ç¤¢¤ê¡¢´õË¾¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¿·°¦¤µ¤ó
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¤è¤ê°ìÁØ¡¢³èÆ°¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¥Ð¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¥ó¿·°¦¤µ¤ó¡¢19ºÐ¡£ÁÄÊì¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÈïÇú»°À¤¤Ï¾Íè¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
