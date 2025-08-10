第１０７回全国高校野球選手権（甲子園）で広陵（広島）の出場辞退が決まったことにともない、２回戦が不戦勝となった津田学園（三重）の佐川竜朗監督が、大会本部を通してコメントを発表した。

リリース全文は以下。

「監督として過去２回、夏の甲子園に出場して、２回とも２勝目の壁が破れなかったので、３回目の今回は２勝目をかけた広陵との対戦を楽しみにしていました。

中井哲之監督には、甲子園練習の時に『守備をふだん通りにしっかりやれば２回勝てるよ』と声をかけていただき、その後の組み合わせ抽選会で、勝ち進めば広陵と当たることになったので、宿命的なものも感じていました。

ＳＮＳを通じていろいろな話がとびかっていたのは承知していますが、選手には『グラウンドに立ったら雑念は切り離せ』と言い続け、１回戦以後は広陵をイメージした練習をしてきただけに、今回の辞退は残念でなりません。

３回戦までは日があくので、今夜にも選手たちに事情を説明して練習メニューを考え、『広陵戦から頭を切りかえよう』と言うつもりです。選手たちも２回戦を楽しみにしていたので、経験値が１回少ないまま３回戦を迎えるのは、やや不安もありますが、しっかり準備をしたいと考えています」