【洪水警報】広島県・竹原市に発表 10日18:30時点
気象台は、午後6時30分に、洪水警報を竹原市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を竹原市、三原市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】広島県・竹原市に発表 10日18:30時点
南部では、11日昼前まで土砂災害や河川の増水に、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くから11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■広島市南区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■呉市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■竹原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報【発表】
11日昼前にかけて警戒
■三原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■大竹市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 10日夜遅く
■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■江田島市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■海田町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 10日夜遅く
■熊野町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■坂町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒