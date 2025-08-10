TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時30分に、洪水警報を竹原市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を竹原市、三原市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】広島県・竹原市に発表 10日18:30時点

南部では、11日昼前まで土砂災害や河川の増水に、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■広島市南区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■呉市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

□洪水警報
　11日昼前にかけて警戒

■竹原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

□洪水警報【発表】
　11日昼前にかけて警戒

■三原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■大竹市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■江田島市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■海田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■熊野町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■坂町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒