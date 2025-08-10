ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー8年目のエリック・ラウアー投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■初対決左腕攻略なるか

相手先発は、30歳の左腕ラウアー。2016年のドラフト1巡目全体25位でパドレスに入団すると、18年にメジャー昇格。主に先発投手として3球団を渡り歩き、今季からブルージェイズに所属。18登板12先発で7勝2敗、防御率2.59の好成績を残している。

球種割合の44.9%がフォーシームを占めるが、球速は平均91.7マイル（約147.5キロ）と平均以下クラス。カットボールにカーブ、スライダー、チェンジアップなどを制球良く投げ分け打者を打ち取るフライボールピッチャーだ。

大谷はラウアーとメジャー初対決。9日（同10日）の試合では、3年連続節目の40号アーチに到達。球団史上最速ペースで本塁打を放っている。8月に入って全8試合で安打を記録するなど、調子は上向き。2試合連発の41号に期待が膨らむ。

■試合情報

ドジャースvs.ブルージェイズ

試合開始：日本時間8月11日（月）5時10分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3