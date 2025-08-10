TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後6時21分に、大雨警報（浸水害）を海老名市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・海老名市に発表 10日18:21時点

神奈川県では、11日夕方まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■小田原市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■海老名市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■南足柄市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　11日未明

■大磯町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■二宮町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■中井町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■大井町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒

■箱根町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　10日夜遅く