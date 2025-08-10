気象台は、午後6時21分に、大雨警報（浸水害）を海老名市に発表しました。

神奈川県では、11日夕方まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■平塚市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■小田原市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報11日明け方にかけて警戒■秦野市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■伊勢原市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■海老名市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■南足柄市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 11日未明■大磯町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■二宮町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■中井町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■大井町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒■箱根町□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 10日夜遅く