「阪神−ヤクルト」（１０日、京セラドーム）

ＮＭＢ４８の小嶋花梨（２６）が始球式を務めた。

大胆なフォームから投じると、惜しくもワンバウンドで捕手の坂本のミットに収まった。念願だったノーバン投球とはならず。「悔しいです。ＮＭＢ４８の卒業が決定していて、アイドルとしての始球式が最後だった。３度目の正直でノーバウンドを目指してたんですけど…」と笑顔の奥に悔しさをにじませた。

先輩の川上千尋などに助言を聞くなどして、練習も重ねてきた。背番号１５はＮＭＢ４８の１５周年から。「ＮＭＢ４８として立つのが最後。キャプテンらしく、グループを背負おうと思って、１５番にしました」と話した。

阪神の状況はＭＢＳの「せやねん」などでチェック。「日々、優勝への一歩が大きく進んでいる」とうれしそう。同番組で共演の「（トミーズの）雅さんのメンタルの安定感が過去一です。助かってます」と笑わせた。

小嶋はグループで２代目キャプテンを務めている。今年の６月に１１月で卒業することを発表している。