³ÑÅÄÍµµ£¤Î¡È°­Ì´¡É¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÀÕÇ¤¡×¡¡Íö¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿Ø±Ä¤ËÀ¸¤¸¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹ÌäÂê¤òµêÃÆ¡ÖÈá»´¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¡×

¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Î³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡¡14Àï¤Þ¤Ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿º£µ¨¤ÎF1¤Ï¡¢ÌÜ²¼¡¢¹±Îã¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¼¡²ó¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Þ¤ÇÌó3½µ´Ö¤È»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉ½¾´Âæ¤Ç¼ò¤ò¥°¥Ó¥°¥Ó¤È°û¤ßÂ³¤±¤ë¡Ä¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤À¡£¿ô¡¹¤Î±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿Ì¾Ìç¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÄãÌÂ¡£Âè14Àï¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤È¤Ï365¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î4°Ì¤ÈÂç¤¤¯¿å¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥Á¡¼¥à²þ³×¤Ï»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö7·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢Ìó20Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤ò¹¹Å³¡£»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤é¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹¿·ÂåÉ½¤ò¾º³Ê¤µ¤»¡¢ÁÈ¿¥¤Î¸«Ä¾¤·¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾õ¶·¤ÏË§¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çº£Ç¯¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï½ÅÍ×¤Ê¶¯²½´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÉüÄ´¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£Ç¯3·îËö¤ËÅÅ·â¾º³Ê²Ì¤¿¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¤À¡£
¡¡¤«¤¯¸À¤¦³ÑÅÄ¤â¡È·ë²Ì¡É¤Ï»Ä¤»¤º¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾º³Ê¸å12Àï¤Ç³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È7¤Èµá¤á¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤Ï°ì³µ¤Ë³ÑÅÄ¤Îµ»ÎÌ¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRacing News365¡Ù¤Ï¡¢25ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸½¾õ¤ò¡Ö°Ì´¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¿Ø±Ä¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë±¿ÍÑÊýË¡¤Ë¤¢¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Ê²þÎÉ¡Ë¤¬½¸ÃæÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼GP¤Ç¤Î¸ø¼°Í½Áª¤Ç¿··¿¤Î¥Õ¥í¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢µì¼°¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÎ×¤àÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤È¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ë¡È³Êº¹¡É¤ò¡ØRacing News365¡Ù¤ÏÌäÂê»ë¡£¡ÖÈá»´¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¹«¤ÇÌä¤ï¤ì¤ëÀÕÇ¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¥æ¥¦¥¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Þ¥·¥ó¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤Ç¤Î¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤òÌÔ¾Ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¸½¼Â¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥¦¥¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Q1¤Î1²óÌÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤«¤é0.2ÉÃº¹¡¢2²óÌÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤Ï0.15ÉÃº¹¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤·¤«¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï·è¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¾å¤Ç³Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤Ï¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Þ¥·¥ó²þÁ±¤Î¿ÊÄ½¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
