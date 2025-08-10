「マジで!?」「衝撃すぎる」二階堂ふみ＆カズレーザー結婚にネット驚き＆祝福
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー(41)と女優の二階堂ふみ(30)が結婚した。10日、カズレーザーの公式Xにて連名でコメントを発表し、ネット上では驚きの声が続出している。
二階堂ふみとカズレーザー
Xでは、「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と報告。
「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」と抱負をつづった。
続けて、「これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真摯に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します」とし、「どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです」と呼びかけた。
電撃発表に、ネット上では「二階堂ふみとカズレーザーびっくりすぎて声出た」「えっ！？カズレーザーと二階堂ふみマジで！？」「衝撃すぎる…」「カズと二階堂ふみとか意外すぎて衝撃よー」などと驚きの声が続出。「おめでとうございます！！」「末永くお幸せに！」と祝福の声もあふれている。
