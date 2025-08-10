二階堂ふみ（30）とメイプル超合金カズレーザー（41）が結婚。10日、二階堂の公式HPとカズレーザーのSNSで発表された。

近年、お笑い芸人と女優の結婚は増加傾向にある。

17年には佐々木希（37）、アンジャッシュ渡部建（52）が佐々木のインスタグラムで結婚を発表。23年には第2子出産を報告している。

18年5月、よゐこ浜口優（53）とタレント南明奈（36）が約5年間の交際期間を経てゴールインした。

19年6月には南海キャンディーズ山里亮太（48）と蒼井優（39）が日本テレビ系の情報番組「スッキリ」で結婚を報告。

他にも、09年2月に大沢あかね（39）劇団ひとり（48）が都内で結婚報告会見。同3月に藤本美貴（40）、品川庄司の庄司智春（49）が結婚。現在3人の子どもに恵まれている。

15年10月には爆笑問題の田中裕二（60）がTBS系「サンデージャポン」（日曜午前10時）で山口もえ（48）との結婚を生報告した。

また、小川菜摘（62）と浜田雅功（62）、安田成美（58）ととんねるず木梨憲武（63）女優芸人夫婦として知られている。