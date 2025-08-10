◇セ・リーグ 阪神―ヤクルト（2025年8月10日 京セラD）

アイドルグループ・NMB48の小嶋花梨（26）が、阪神―ヤクルト戦で始球式を行った。大観衆の声援を浴びながらマウンドへ上がり、ワンバウンド投球を披露した。

通算3度目の大役で「“三度目の正直”でノーバウンドを目指していたが、あとちょっとダメだった。でも、今までで一番きれいに真っ直ぐ投げられた」と振り返った。

この日はグループの15周年を記念し、背番号15のユニホームで登場。「キャプテンらしく、グループを背負おうと思って15番にした」と語った。

セ・リーグを独走する阪神については「日々、優勝への一歩が大きくなっている。大股で進んでいってくださっていることへの安心感が凄すぎて、ありがたい気持ちで試合を見ている」と満面の笑み。出演中のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）で共演し、こちらも大の阪神ファンであるトミーズ雅（65）を引き合いに出し「雅さんのメンタルの安定感が過去イチ！阪神タイガースさんのお陰で助かっている」と笑った。