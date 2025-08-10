Á¤ÅºÍ×°ì»áàÍ§¿ÍáÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÄÌ¹ð¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡Á°ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ç¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤¬£±£°Æü¡¢¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ô£Ö¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â³Åê¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤â¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÂà¿ØÏÀ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Á¤Åº»á¤Ï¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤Ï¸Å¤¤Í§Ã£¤ÇÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆâ³Õ¤Ç¤È¤â¤Ë³ÕÎ½¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤¿¤Àº£¤Ë¤·¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÈÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢Èà³Î¤«£µ²óÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìîµå¤Î»î¹ç¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÉé¤±¤Æ¤ÆÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÅê¤²¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡££µ²ó¤âÁíºÛÁª½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÅê¤²¤ì¤ëÂÖÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢àÅê¤²¤ì¤ëÂÖÀªá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤º¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÎã¤¨¤ÐÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢Ãå¤Æ¤ë¤â¤Î¡¢¤ª¶â¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤À¤±¤É¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê°õ¾Ý¤¬É¬Í×¡Ë¡£³¤³°¤Ë½Ð¤¿¤éºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿Í¤È°®¼ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼º³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤È¿ÍÁ°¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤¤Á¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·±Îý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·¯¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶ñÂÎÎã¤ò½Ð¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤«¤é¤¸¤ã´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¶ÛµÞ»öÂÖ¤Çº£¤«¤é¤â¤¦£±²ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Îý½¬¤ä¤êÄ¾¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£»ä¤ÏÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¯¸À¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é»þ´ü¤ò¸«¤Æ°ìÆü¤âÁá¤¯Âà¿Ø¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¯ÄÌ¹ð¤·¤¿¡£