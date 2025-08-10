二階堂ふみ、結婚報告に加筆した“直筆メッセージ”が話題「カッコイイなぁ〜」「おふみさん良すぎる」 お相手はメイプル超合金・カズレーザー
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）と俳優の二階堂ふみ（30）が10日、結婚を発表。二階堂が自身のSNSにつづった直筆メッセージが話題を集めている。
【写真】ファンの心を鷲掴みにした「4649！」の文字
二階堂は公式インスタグラムのストーリーズで「私二階堂ふみとメイプル超合金カズレーザーは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と報告。続けて「日頃より応援して下さる皆様、お世話になっている関係者
の皆様へ心より感謝をお伝えするとともに、今後ともご指導、ご鞭撻の程宜しくお願いいたします」と記された文書を掲載した。
そして連盟での署名に加え、あらたに「4649！」と直筆でメッセージを付け加えた。この投稿には「おふみさん良すぎる」「昭和炸裂(笑)」「カッコイイなぁ〜」との反響が寄せられている。
カズレーザーは、1984年7月4日生まれ、埼玉県出身。サンミュージックプロダクション所属。2012年8月、安藤なつと共にお笑いコンビ・メイプル超合金を結成。同志社大学を卒業しており、クイズ番組『Qさま』の学力クイズ王で優勝し、インテリ芸人のとして才能が開花。以降、単独でクイズ番組に出演する機会が増えている。大学在学時から現在に至るまで常に全身赤色の服を愛用しており、これは漫画『コブラ』からの影響である事を公言している。
二階堂は、1994年9月21日生まれ、沖縄出身。ソニー・ミュージックアーティスツ所属。幻のフリーペーパーと言われる『沖縄美少女鑑』vol.4でデビュー。vol.5の『沖縄美少女図鑑』では表紙＆巻頭グラビアを飾った。その後、ファッション雑誌『ニコラ』の専属モデルとして活躍。2008年公開の映画『キミに歌ったラブソング』で、映画初主演を務める。11年9月、映画『ヒミズ』で『第68回ヴェネチア国際映画祭』日本人初となる新人俳優賞を受賞。また、同作で『第36回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。13年公開の映画『地獄でなぜ悪い』、『脳男』、『四十九日のレシピ』で『第56回ブルーリボン賞』主演女優賞を受賞した。
【写真】ファンの心を鷲掴みにした「4649！」の文字
二階堂は公式インスタグラムのストーリーズで「私二階堂ふみとメイプル超合金カズレーザーは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と報告。続けて「日頃より応援して下さる皆様、お世話になっている関係者
の皆様へ心より感謝をお伝えするとともに、今後ともご指導、ご鞭撻の程宜しくお願いいたします」と記された文書を掲載した。
カズレーザーは、1984年7月4日生まれ、埼玉県出身。サンミュージックプロダクション所属。2012年8月、安藤なつと共にお笑いコンビ・メイプル超合金を結成。同志社大学を卒業しており、クイズ番組『Qさま』の学力クイズ王で優勝し、インテリ芸人のとして才能が開花。以降、単独でクイズ番組に出演する機会が増えている。大学在学時から現在に至るまで常に全身赤色の服を愛用しており、これは漫画『コブラ』からの影響である事を公言している。
二階堂は、1994年9月21日生まれ、沖縄出身。ソニー・ミュージックアーティスツ所属。幻のフリーペーパーと言われる『沖縄美少女鑑』vol.4でデビュー。vol.5の『沖縄美少女図鑑』では表紙＆巻頭グラビアを飾った。その後、ファッション雑誌『ニコラ』の専属モデルとして活躍。2008年公開の映画『キミに歌ったラブソング』で、映画初主演を務める。11年9月、映画『ヒミズ』で『第68回ヴェネチア国際映画祭』日本人初となる新人俳優賞を受賞。また、同作で『第36回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。13年公開の映画『地獄でなぜ悪い』、『脳男』、『四十九日のレシピ』で『第56回ブルーリボン賞』主演女優賞を受賞した。