【ディズニーストア】夏休みのお出かけに活躍！ オラフモチーフの新コレクション
夏に恋する雪だるま、『アナと雪の女王』のオラフをモチーフにした新コレクション「MY PAL OLAF」が、ディズニーストアで8月15日（金）より順次発売される。ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して8月12日（火）より順次発売される。
＞＞＞オラフモチーフの「MY PAL OLAF」アイテムをチェック！（写真15点）
ディズニーストアから、『アナと雪の女王』のオラフをモチーフにした新コレクション「MY PAL OLAF」が登場。
浮き輪や麦わら帽子、ひまわりなど、夏を満喫しているオラフを描いた爽やかなタッチのアートに、「あこがれの夏」を歌うシーンに登場するピクニックシートの柄をイメージした赤いギンガムチェックをワンポイントにした夏らしさあふれるレジャーアイテムやアパレルが揃っている。夏が大好きなオラフやカモメのシーガルのかわいらしい表情やしぐさに注目。
ぬいぐるみは、ぷっくり黄色い浮き輪から顔を出して大はしゃぎするオラフをデザイン。オラフのおしりには、赤いギンガムチェックがワンポイントとしてあしらわれており、ファンの心をくすぐるこだわりポイントに。
ぬいぐるみキーチェーンは、オラフとシーガルがラインナップ。『あこがれの夏』を歌いながら踊る作中シーンをモチーフに、可愛い麦わら帽子やステッキもしっかり再現している。
”I LOVE SUMMER” のロゴが入った赤いギンガムチェックのリボンタグもキュート♪ オラフとおそろいの麦わら帽子とステッキを身に着けたシーガルにもご注目。
また、夏休みのおでかけシーンにぴったりなレジャーアイテムも充実。
オラフとシーガルが全体に散りばめられたレジャーシートは、大人がひとりで使うのにおすすめのサイズ感で、かさばらず、扱いやすさ抜群。見た目も涼し気な水色をベースに、両端にはギンガムチェック柄があしらわれている。キャラクターダイカットチャーム付きのゴムでくるっとまとめてコンパクトに持ち運びできる。
バッグ類は、マルチポシェット、エコバッグ、トートバッグと豊富にご用意。
ぬいぐるみのように愛らしく仕上げたマルチポシェットは、オラフの背中が開口部で、中に小物を入れられる。コーディネートのポイントになってくれる、存在感たっぷりのアイテムだ。
明るく元気な印象を与えるギンガムチャック柄のエコバッグは、キャラクターフェイスのダイカットモチーフが付いたゴムバンドで折りたたみ可能。
内生地やポケットにオラフの総柄デザインを使用したトートバッグは、A4サイズがすっぽり収まるサイズ感で、メインにもサブにも活躍してくれる。
そのほか、見た目も涼しげなアパレルも登場。
麦わら帽子やかごバッグ、サングラスなどお手持ちの小物と合わせて夏コーデを楽しめる。
半袖シャツは、夏を満喫するオラフの総柄デザインで、爽やかでぱっと明るい水色のカラーがポイント。さらっと着られる半袖シャツは羽織ものとしても活躍すること間違いなし。
Tシャツは、すっきり真っ白Tシャツの中央に配置されたオラフの刺しゅうがひときわ目を引くデザイン。綿素材なので着心地も◎。
さらに、シークレットコレクションからは、カラビナ付きのミニトートバッグが登場。
デザインは、作中のピクニックシートの柄をイメージしたギンガムチェック柄や、オラフとシーガルの総柄、太陽の下で花の香りを楽しむオラフなど、全6種類。取り付けに便利なカラビナ付きで、バッグチャームとしても使えるカラフルで楽しいアイテムだ。
暑い夏にオラフを感じれば少し涼しくなるかも！？
（C） Disney
＞＞＞オラフモチーフの「MY PAL OLAF」アイテムをチェック！（写真15点）
ディズニーストアから、『アナと雪の女王』のオラフをモチーフにした新コレクション「MY PAL OLAF」が登場。
浮き輪や麦わら帽子、ひまわりなど、夏を満喫しているオラフを描いた爽やかなタッチのアートに、「あこがれの夏」を歌うシーンに登場するピクニックシートの柄をイメージした赤いギンガムチェックをワンポイントにした夏らしさあふれるレジャーアイテムやアパレルが揃っている。夏が大好きなオラフやカモメのシーガルのかわいらしい表情やしぐさに注目。
ぬいぐるみキーチェーンは、オラフとシーガルがラインナップ。『あこがれの夏』を歌いながら踊る作中シーンをモチーフに、可愛い麦わら帽子やステッキもしっかり再現している。
”I LOVE SUMMER” のロゴが入った赤いギンガムチェックのリボンタグもキュート♪ オラフとおそろいの麦わら帽子とステッキを身に着けたシーガルにもご注目。
また、夏休みのおでかけシーンにぴったりなレジャーアイテムも充実。
オラフとシーガルが全体に散りばめられたレジャーシートは、大人がひとりで使うのにおすすめのサイズ感で、かさばらず、扱いやすさ抜群。見た目も涼し気な水色をベースに、両端にはギンガムチェック柄があしらわれている。キャラクターダイカットチャーム付きのゴムでくるっとまとめてコンパクトに持ち運びできる。
バッグ類は、マルチポシェット、エコバッグ、トートバッグと豊富にご用意。
ぬいぐるみのように愛らしく仕上げたマルチポシェットは、オラフの背中が開口部で、中に小物を入れられる。コーディネートのポイントになってくれる、存在感たっぷりのアイテムだ。
明るく元気な印象を与えるギンガムチャック柄のエコバッグは、キャラクターフェイスのダイカットモチーフが付いたゴムバンドで折りたたみ可能。
内生地やポケットにオラフの総柄デザインを使用したトートバッグは、A4サイズがすっぽり収まるサイズ感で、メインにもサブにも活躍してくれる。
そのほか、見た目も涼しげなアパレルも登場。
麦わら帽子やかごバッグ、サングラスなどお手持ちの小物と合わせて夏コーデを楽しめる。
半袖シャツは、夏を満喫するオラフの総柄デザインで、爽やかでぱっと明るい水色のカラーがポイント。さらっと着られる半袖シャツは羽織ものとしても活躍すること間違いなし。
Tシャツは、すっきり真っ白Tシャツの中央に配置されたオラフの刺しゅうがひときわ目を引くデザイン。綿素材なので着心地も◎。
さらに、シークレットコレクションからは、カラビナ付きのミニトートバッグが登場。
デザインは、作中のピクニックシートの柄をイメージしたギンガムチェック柄や、オラフとシーガルの総柄、太陽の下で花の香りを楽しむオラフなど、全6種類。取り付けに便利なカラビナ付きで、バッグチャームとしても使えるカラフルで楽しいアイテムだ。
暑い夏にオラフを感じれば少し涼しくなるかも！？
（C） Disney