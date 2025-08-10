大谷翔平 今季117試合目で40号の大台突破 54本塁打の昨季を上回るペース
◇MLB ドジャース9-1ブルージェイズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)
ドジャースの大谷翔平選手がブルージェイズ戦で40号の大台を突破しました。
2点リードの5回、打った瞬間確信の一打は、センター方向への40号ソロ。今季117試合目で3年連続、自身4度目の大台40発となりました。
初めて40本以上の本塁打を放ったのは2021年シーズン。翌年は34本塁打でしたが、2023年から2年連続で40本塁打に到達しています。
自己最多となる54本塁打を記録した昨季は、129試合目の現地時間8月23日に40号到達しており、昨季より速いペースで大台突破。また自己最速は2023年シーズンで、110試合目の現地時間8月3日に40号を記録しました。
昨季は8月、9月に2か月連続2桁本塁打をマーク。現在8月の8試合で月間打率.452をマークしており、ここからどれだけ積み上げていくのでしょうか。【第40号に到達した日と試合数】
※日にちは現地時間、最終的な本塁打数
2021年 8月18日 122試合→46本
2022年 最終34本
2023年 8月3日 110試合→44本
2024年 8月23日 129試合→54本
2025年 8月9日時点 117試合 40本