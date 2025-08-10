大ヒットのニッセン「超冷感」インナーが再販！売切前にチェック♪

大人気のニッセン「超冷感」シリーズより、TV紹介をきっかけに即完売した「フレンチ袖インナー」が待望の再入荷！“ニッセンでいちばん冷たい”と称されるひんやり設計と、吸汗速乾・UVカットなどの機能性がこの夏の強い味方に。着心地・涼感・お手入れのしやすさまで兼ね備えたインナーは、リピーター続出の納得アイテム♡再入荷の今こそ、手に入れるチャンスです♪

冷たさの秘密は特殊ナイロン素材

「超冷感」フレンチ袖インナーは、接触冷感素材の中でもひと味違う冷たさを実現。

熱伝導率の高いナイロン糸に加え、天然鉱石（玉石）をナノレベルで練り込んだ独自の繊維が、触れた瞬間に肌の熱を素早く逃がしてくれます。

その冷感性能は、同等の綿100％素材に比べてQ-max値が約1.4倍！暑がりさんや更年期の汗対策にも頼れるインナーです。

吸汗速乾×UVカットで夏を快適に

「超冷感」インナーは、冷感だけでなく吸汗速乾性も◎。汗をすばやく吸って拡散し、さらっとした肌離れをキープ。

乾きやすさは綿100％素材の約2.3倍と、洗濯後の速乾性も頼もしい限りです。

さらにUVカット機能付きで、日差しが気になる季節のお出かけにもぴったり。毎日のインナーを、もっと心地よくアップデートしてくれます。

動きやすさと丈夫さにも注目

軽やかでストレッチ性のある素材を採用し、フィット感と動きやすさの両立を実現。上からでも下からでも着脱しやすく、メイク後の着替えもノンストレス。

加えて、型崩れや縮みに強い特別な糸を使っており、30回の洗濯耐久試験にも合格！デイリー使いに嬉しい丈夫さも備えたインナーです。

今こそGET！「超冷感」で夏を心地よく♡

シリーズ累計販売95万枚※1突破のニッセン「超冷感」シリーズから、大人気「フレンチ袖」インナーが再入荷！

接触冷感・吸汗速乾・UVカットに加え、動きやすくて洗濯にも強い優秀インナーは、暑い季節を快適に過ごしたい全ての女性の味方です。

サイズはS～6L、カラーは黒とベージュの2枚組で、価格は1,998～2,898円（税込）。早めのチェックをおすすめします♪

※1：2018年3月～2025年4月までのシリーズ累計販売枚数