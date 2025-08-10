【近畿の天気】山の日の１１日は大雨のおそれ　局地的に非常に激しい雷雨も　大きい雨傘が必要

８月１１日（月・祝）の近畿地方は、断続的に雨が降るでしょう。警報級の大雨となるおそれがあります。前線が日本海沿岸に停滞し、南から暖かく湿った空気が流れ込む状態が続くでしょう。



１０日（日）は福岡県や山口県で線状降水帯が発生しましたが、近畿地方も大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に滝のような非常に激しい雨の降る所がありそうです。



月曜の夕方にかけて予想される２４時間雨量はいずれも多い所で、北部は１００ミリ、中部は１５０ミリ、南部で１８０ミリです。引き続き土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに十分注意してください。月曜は１日を通して雨が降ったりやんだりで、傘の手放せない天気が続くでしょう。





予想気温は最低・最高ともに前日と同じくらいの所が多い見込みです。日中の最高気温は３０℃前後で、平年のこの時期に比べると低いですが、湿気が多いため不快な蒸し暑さが続きます。１２日（火）にかけて広く雨が降り、雨量がさらに増えるおそれがあります。雨の降り方に十分注意が必要です。今週後半は晴れる所が多く、また厳しい暑さが戻ってきそうです。日本の南を西進する台風１１号は、１２日（火）から１３日（水）にかけて、沖縄の先島諸島に近づくおそれがあります。お盆休みで沖縄方面へ移動の予定のある方は、最新の台風情報をご確認ください。