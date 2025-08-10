ダチョウ倶楽部のリーダー肥後克之（62）が10日、ニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）にゲストで生出演。8月7日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時45分）のダチョウ倶楽部をテーマにした回で、霜降り明星粗品（32）と居酒屋ロケをした場面について振り返った。

かつて上島竜兵さんを囲んで芸人仲間で飲んでいた飲食店で、粗品と1対1で酒を酌み交わした「アメトーーク！」でのロケの話題で肥後は「粗品、楽しかったよ」と称賛し「粗品と一緒に飲んでるだけなんだけど、けっこう長い時間飲んでいて楽しかった」と思い起こしていた。

土田晃之（52）が割り込んで「ちゃんとあいつしてるから、先輩の話も聞いたりするじゃない。スゴいよね」と話すと肥後も「ちゃんとツッコんでくれるしね」と話した。土田は「（上島さんを囲む会の）竜兵会とかツッコミいないから、みんなヘラヘラしてるだけだから、我々には粗品が必要なんです」と”粗品スカウト”に前向きな発言をした。

肥後も粗品と飲んだ印象について「ボケる、ボケる」と楽しそうに話した。土田は「だから、（粗品が所属する）吉本からなんとか（土田やダチョウ所属の）太田プロに来てくれないか。（霜降り相方の）せいやも一緒に来てくれないか、って思ってね」と霜降り明星ごとの移籍プランを願った。

肥後は「そういう話もあるんだよ。吉本より太田のほうが向いてる、って説もある」などと応じていた。