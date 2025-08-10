【小僧寿し】お盆はちょっと贅沢なお寿しで！人気ネタや豪華ネタ入りの「お盆フェア」メニューは17日まで。

持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年8月11日から17日の期間限定で「お盆フェア」を開催します。

豪華ネタと人気ネタがたっぷりのメニューが勢ぞろい

ご先祖様が帰ってこられる特別なお盆の期間、帰省先や自宅で少し贅沢なお寿しが楽しめるメニューが登場します。

・お盆豪華桶

豪華ネタや人気ネタがたっぷり入った、おもてなしメニューです。

価格は、5人前50貫が8100円、4人前40貫が6480円、3人前30貫が4860円。

・お盆極み盛 12貫

「有頭生えび」「うなぎ」「数の子」などが入った、見た目も華やかな贅沢メニュー。

価格は1814円。

・特選盛 10貫

ご馳走ネタを豊富に盛り付けた、お盆にぴったりの魅力的なメニューです。

価格は1058円。

・【本鮪中とろ入り】特選まぐろ盛

「本鮪中とろ」など華やかに盛り付けられた、鮪好きにはたまらないメニュー。

価格は1382円。

・【本ずわいがに入り】特選かに盛

「本ずわいがに」「かにみそマヨ軍艦」などが彩り豊かに盛り付けられた、かに好き注目のメニューです。

価格は1382円。

詳細は特設サイトを確認してください。

期間中は混雑が予想されるため、早めの予約がおすすめとのこと。一部地域や店舗によって未実施の場合や、内容および金額が異なる場合があります。各店舗の準備数がなくなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部