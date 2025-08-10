風間俊介、幸せいっぱいな“妻＆息子”との家族ショットに反響「家族サービス満点」「なんて穏やかな笑顔」
福原遥が主演を務め、林遣都が共演するドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の公式インスタグラムが9日にオフショットを披露。児童福祉司役で出演中の風間俊介と彼の家族を演じたキャストの写真が公開されると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】風間俊介、子役をおんぶして笑顔（ほか3枚）
ドラマ『明日はもっと、いい日になる』は、完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンドラマ。児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々たちがこどもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までも救っていく姿を温かく描く。本作で風間は児童福祉司の蜂村を演じている。
公式インスタグラムが「第5話オフショット」と投稿したのは、蜂村役の風間と、蜂村の元妻・沙織を演じた笛木優子、蜂村の息子・功太の幼少期を演じた子役の大野夏希との3ショット。複数公開されている写真には、本物の家族さながらの幸せそうな表情で笑う3人の姿が収められている。
オフショットとして公開された3人の姿に、ファンからは「家族サービス満点」「なんて穏やかな笑顔」「こちらも幸せになります」などの声が集まっている。
引用：ドラマ『明日はもっと、いい日になる』公式インスタグラム（＠ashitawa_motto）
