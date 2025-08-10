◆パ・リーグ ロッテ―オリックス（１０日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテの西川史礁外野手（２２）が１０日、チェコ代表選手との再会を果たした。

この日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリン）では、「チェコベースボールデー」として開催され、チェコ代表のマルティン・カラーベク外野手（２８）が始球式を務める予定だったが、雨天中止となって始球式もなくなった。

そのため、西川と記念撮影。西川は大学日本代表の一員として昨年７月にチェコで行われた「プラハベースボールウィーク」に参加。カラーベスが「７番・右翼」でスタメン出場して３打数無安打だった７月８日の日本代表戦で、西川は「２番・指名打者」で５打数３安打と活躍し、チームも９―３で日本が勝った。同大会で西川はＭＶＰにも輝いた。

西川は「ＷＢＣで日本とチェコが試合をしたのは知っていた。第一印象は体が大きかった。ピッチャーの先発した方（サトリア）が大谷さん（ドジャース）から三振を取っていたことを知っていたので、打ちたいなと思って、２の２だった。打てたのがすごく心に残っている」と振り返りながら「（チェコは）すごくきれいな街だった。日本と違う雰囲気の球場で出来てすごくいい経験になった。久しぶりにチェコのあのユニホームを間近で見られてうれしかったですし、成長した姿で再会出来るのはすごくうれしい」と喜んでいた。