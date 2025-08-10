½©¼ÄµÜ²È¤Îµª»Ò¤µ¤Þ²Â»Ò¤µ¤Þ¡¡¹Åç»Ô¤òË¬¤ì¤Æ¸¶ÇúÂêºà¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë´Õ¾Þ¡¡¥¥ã¥¹¥È¤ËÄÌÌõ¤Ê¤·¤Ç±Ñ¸ì¤ÇÀ¼¤«¤±¤â¡¡Àï¸å80Ç¯
½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤È¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¹Åç¸©¤òË¬Ìä¤·¡¢¸¶Çú¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¹Åç»Ô¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬±é¤¸¤ë±Ñ¸ì¤Î·à¡ÖPEACE ON YOUR WINGS¡×¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±éÌÜ¤Ï¡Ö¸¶Çú¤Î»Ò¤ÎÁü¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½ª±é¸å¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÄÌÌõ¤Ê¤·¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¡¢´Ñ·à¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¹ÅçË¬Ìä¤Ï¡¢¡Ö»äÅªÎ¹¹Ô¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Þ¤Ç¹Åç¸©¤ËÂÚºß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
