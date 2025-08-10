福岡県と気象台は、10日午後6時5分に、土砂災害警戒情報を筑紫野市、太宰府市、朝倉市、筑前町に発表しました。

＜概況＞

降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。



＜とるべき措置＞

避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。

崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示等の情報に注意してください。

＜土砂災害警戒情報が出ている市区町村＞

□北九州市

□福岡市

□直方市

□飯塚市

□田川市

□行橋市

□豊前市

□中間市

■筑紫野市【新規】

□宗像市

■太宰府市【新規】

□古賀市

□福津市

□宮若市

□嘉麻市

■朝倉市【新規】

□糸島市

□篠栗町

□志免町

□須恵町

□新宮町

□久山町

□粕屋町

□芦屋町

□水巻町

□岡垣町

□遠賀町

□小竹町

□鞍手町

□桂川町

■筑前町【新規】

□香春町

□添田町

□糸田町

□川崎町

□大任町

□赤村

□福智町

□苅田町

□みやこ町

□築上町

