【土砂災害警戒情報】福岡県・筑紫野市、太宰府市、朝倉市、筑前町に発表 10日18:05時点
福岡県と気象台は、10日午後6時5分に、土砂災害警戒情報を筑紫野市、太宰府市、朝倉市、筑前町に発表しました。
＜概況＞
降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。
＜とるべき措置＞
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。
崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示等の情報に注意してください。
＜土砂災害警戒情報が出ている市区町村＞
□北九州市
□福岡市
□直方市
□飯塚市
□田川市
□行橋市
□豊前市
□中間市
■筑紫野市【新規】
□宗像市
■太宰府市【新規】
□古賀市
□福津市
□宮若市
□嘉麻市
■朝倉市【新規】
□糸島市
□篠栗町
□志免町
□須恵町
□新宮町
□久山町
□粕屋町
□芦屋町
□水巻町
□岡垣町
□遠賀町
□小竹町
□鞍手町
□桂川町
■筑前町【新規】
□香春町
□添田町
□糸田町
□川崎町
□大任町
□赤村
□福智町
□苅田町
□みやこ町
□築上町